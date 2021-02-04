مجلس الأمن الدولى يأمر بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

أمر مجلس الأمن الدولى بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المرصد السورى، الذى يتخذ من لندن مقرا له، مقتل 7 مرتزقة سوريين بانفجار لغم فى ليبيا. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطنى الليبى على مناصب المجلس الرئاسى، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.

وقالت البعثة الأممية، إن المرشحين لمنصب المجلس الرئاسى فشلوا جميعا فى الحصول على 70% للفوز بالمنصب وهو ما يعنى انتقالهم إلى نظام القوائم خلال عملية التصويت الثانية بمعنى أن يتم تشكيل قائمة تضم رئيس مجلس رئاسى ونائبين ورئيس حكومة.