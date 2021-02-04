وتابع قائلًا: "إنه على الرغم من ذلك، فإنه في إطار الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، يؤخذ بعين الاعتبار إعادة تشغيل كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البلاد على سد فجوة الدخل بين المواطنين".

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية لمساعدة المواطنين لا سيما العمال في القطاعات غير الرسمية مثل الأعمال التجارية الصغيرة وتجار السوق الليلي.