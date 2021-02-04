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ماكرون: يجب إشراك السعودية ودول أخرى فى أى مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووى

الخميس، 04 فبراير 2021 09:50 م
ماكرون: يجب إشراك السعودية ودول أخرى فى أى مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووى ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب إشراك السعودية ودول أخرى في أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف إيمانويل ماكرون: سأقوم بكل ما في وسعي لدفع الحوار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي إنه سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي، مؤكدا الحاجة لإيجاد سبيل لمشاركة السعودية وإسرائيل في الحوار.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه من المهم إعادة التواصل مع روسيا باستمرار حتى في السياق الحالي، وليس وقف الحوار.

وقبلها طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإفراج الفورى عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقا أيضا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وكانت وضعت السلطات الروسية حدا للتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، بسبب محاكمة الناشط الروسى المعارض أليسكى نافالنى، قبل أيام قليلة من زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي للعاصمة موسكو، معربة عن أملها ألا يربط الاتحاد الأوروبى مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالنى.


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