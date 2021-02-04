اليوم السابع
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لجان الصحة تتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل فى الغربية

الخميس، 04 فبراير 2021 03:52 م
لجان الصحة تتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل فى الغربية المرور على المستشفيات
الغربية مصطفى عادل

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هيام أبو حمر مدير عام الطب العلاجي وذلك للمرور على كافة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بين العاملين داخل المنظومة الصحية، تضم الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتورة سلوى ممثلي إدارة الجودة وممثلي إدارة التمريض وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفيات.

بدأت اللجنة أعمالها بتفقد مستشفى كفر الزيات العام، حيث تابعت عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى،

والتقت الدكتورة هيام أبو حمر، خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًا بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، على المتابعة المستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، ومستشفى للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.


محافظة الغربية

صحة الغربية

كورونا

مرضي كورونا

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