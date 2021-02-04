لأول مرة.. معابد أبو سمبل تنظم جولات افتراضية إلكترونية لطلاب المدارس

إبراهيم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار معبد أبو سمبل بأسوان والنوبة، إن هذه الفكرة لاقت قبولا كبيرا من الجميع، مضيفا أنها تسهل على الجميع مشاهدة الآثار من خلال منصة افتراضية.

وأضاف مدير عام آثار معبد أبو سمبل بأسوان والنوبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، أنه يمكن الدخول إلى المنصة وعمل زيارة افتراضية، مستدركا ان هذه الفكرة ليست بالجديدة ولكن تم تطويرها مؤخرا.

وأشار مدير عام آثار معبد ابو سمبل بأسوان والنوبة، ان هذا الأمر يعمل على زيادة الحس لهذه الآثار المصرية، مشير الي أن هذه الفكرة طهرت بقوة مع أزمة فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام والتخالط تجنبا للعدوي.

وتابع الي أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لهذه الفكرة وبالفعل زار عدد كبير من الطلاب للمعابد افتراضيا، مؤكدا أنه من خلال هذه الفكرة الطالب يعيش دراسة نظرية عملية بدون اي أعباء مالية.

ومن جانب اخر ،نظم مجمع إعلام أبو سمبل، فى أسوان بالتنسيق مع منطقة آثار معبد أبو سمبل سلسلة أمسيات ثقافية بعنوان رمسيس 200، فى إطار استعدادات المدينة للحفل العالمى الذى سيقام فى نهاية سبتمبر المقبل بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف المعبد .

وقال الأثرى حسام عبود مدير منطقة المعبد، فى بيان له اليوم، إن تلك الأمسيات تهدف لرفع الوعى الأثرى والثقافى لدى سكان المدينة حيث يعتبر معبد الملك رمسيس الثانى من أهم مناطق التراث العالمى لليونسكو، والتى تسعى دائما للحفاظ على التراث من خلال السكان المحليين.

وأضاف مدير المنطقة أن الأمسيات تناولت استعراض تاريخ بناء المعبد واكتشافه وقصة إنقاذه عن طريق الملحمة العالمية لحملة إنقاذ آثار النوبة، والتى أطلقت نداءها منظمة اليونسكو.

من جانبه، أكد سامح فتحى مدير مجمع إعلام أبو سمبل، أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة بين منطقة آثار معبد أبو سمبل ومجمع الإعلام، والتى يتم تنفيذها خلال أشهر الصيف، بهدف الحفاظ على التراث الإنسانى وتطويره.

ولفت مدير مجمع إعلام أبو سمبل، إلى أنه من المقرر تنظيم ورشتى عمل عن الحفائر والترميم بالمعبد بخلاف بعض الأنشطة التوعوية الأخرى.