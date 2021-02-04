وصرح مرفق "كوفاكس" الذي يشترك في قيادته كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ومنظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بأنه سيوزع حوالي 337 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا-أكسفورد" و"فايزر- بيونتيك" إلى 145 دولة في العالم في غضون النصف الأول من العام الجاري، وتشمل خطة التوزيع هذه تطعيم 3.3% من سكان الـ 145 دولة.



أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فمن المتوقع أن تتلقى مليوناً و992 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"، ستنتجها شركة "سيروم انستيتوت" الهندية،وهذه هي المرة الأولى التي يتم التأكد فيها من كمية اللقاحات المخصصة لكوريا الشمالية رسميا، وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، لكنها ظلت في حالة تأهب قصوى من خلال إغلاق حدودها وتقييد حركة الأشخاص لدرء تفشي المرض شديد العدوى.