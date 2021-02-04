اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن مدن بالغربية لأعمال الصيانة السبت المقبل

الخميس، 04 فبراير 2021 10:26 ص
فصل التيار الكهربائى عن مدن بالغربية لأعمال الصيانة السبت المقبل انقطاع الكهرباء - أرشيفية
العربية محمد طارق

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أعلنت محافظة الغربية فى بيان لها اليوم فصل التيار الكهربائى فى يوم السبت المقبل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء الصيانة الدورية ونظافة محولات (نفيا القديم - اخناواى - سبطاس)، والأماكن المتأثرة بالفصل هى (قرى ميت حبيش القبلية - عزبة الموانى - الطريق السريع حتى دفرة - أبو جمالة - اخناواى - سبطاس - كفر سبطاس) ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، وذلك لعمل صيانة للوحة توزيع بشبيش ، والأماكن المتأثرة بالفصل هى : (بشبيش بالكامل - مياه دمرو - الشهيد - الانشا - طنبارة - العتمانية - دمرو - دخميس) وتوابعها.

ويوم الأحد القادم من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحلات (داون تاون خاص - مياه الخلاء خاص)، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: (عمارات الداون تاون - محطة مياه الجلاء).

وأهابت المحافظة على قاطنى تلك الأماكن والتى ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاق الفصل بتدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.


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