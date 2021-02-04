فرق الإطفاء اللبنانية تتمكن من إخماد حريق داخل باخرة في مرفأ بيروت

كتب : أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم، تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبنانى بعد جهود استمرت من بعد ظهر اليوم وحتى المساء، من إخماد حريق داخل باخرة لشحن العلف كانت راسية في مرفأ بيروت واقتصرت الأضرار على المادية.

ووجهت سفيرة فرنسا ببيروت آن جريو، كلمة بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار الرابع من أغسطس فى مرفأ بيروت، أكدت فيها أنه منذ انفجار مرفأ بيروت، حشدت فرنسا طاقاتها ومعها الفرنسيون لمساعدة الشعب اللبنانى، لأنها تحمل لبنان فى قلبها، بعد مرور يومين فقط على الفاجعة، كان رئيس فرنسا إلى جانب اللبنانيين، وفق وكالة الأنباء الرسمية بلبنان.

وقامت فرنسا بتعبئة المجتمع الدولى، فنظمت فى 9 أغسطس وفى 2 ديسمبر مؤتمرين دوليين أتاحا جمع المساعدات الطارئة الضرورية.



وأضافت السفيرة أنه اليوم فى ظل الإغلاق العام فى لبنان والوضع الصحى المأسوى، لا تزال فرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين، وفى الأيام المقبلة، سيتم التوقيع على دعم إعادة بناء مستشفى الكرنتينا الحكومى، سيتم تسليم التبرعات بالمنتجات الأساسية لمكافحة جائحة كورونا فى غضون أيام قليلة.



وتابعت: "بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون اللبنانيين لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم، ومن غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها، فالالتزامات التي تم اتخاذها أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبرا على ورق.



بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول الاستمرار بالتعويل على صمود اللبنانيين واللبنانيات الذين يتطلعون إلى أن يؤمن لهم العلاج والمأكل والتعليم ذات الجودة والذين يتوقون إلى العيش معا وبكرامة فى بلدهم.



واختتمت قائلة:" الفرنسيون لم ينسوكم ولن ينسوكم. فهم باقون إلى جانبكم. إلى جميع القادة اللبنانيين، أود أن أجدد لكم القول إن مسؤوليتكم الفردية والجماعية أساسية. تحلوا بالشجاعة اللازمة للعمل وفرنسا ستساعدكم".