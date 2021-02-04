اليوم السابع
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فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها بفعاليات قوافل المسرح المتنقل

الخميس، 04 فبراير 2021 02:33 ص
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها بفعاليات قوافل المسرح المتنقل فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلتها الغنائية
فريق المحافظات

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واصلت مساء اليوم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، بقيادة الفنان رجب الشاذلي، ومدير الفرقة طارق متبولي، حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات قوافل المسرح المتنقل بمحافظة جنوب سيناء، والتى تقام حاليا فى الفترة من ٣٠ يناير حتى ٥ فبراير ٢٠٢١.

حيث قدمت الفرقة حفلها الخامس على المسرح المتنقل بقرية الوادى التابعة لمدينة طور سيناء بحضور  الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأديب أمل عبد الله، وكيل وزارة الثقافة رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافي والقيادات الثقافية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن قوافل المسارح المتنقلة تغطى الأقاليم كافة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

 

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (1)
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (1)

 

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (2)
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (2)

 

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (3)
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (3)

 

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (4)
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (4)

 

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (5)
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (5)

 

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (6)
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تواصل حفلاتها الغنائية (6)

 

 


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