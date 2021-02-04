غلق 7 منشآت غذائية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قام فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بإشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بالمرور على عدة منشآت (مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق)، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور اليوم على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة بناحية بوابة توشكى بحي الجامعة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 445 كيلو أغذية متنوعة فاسدة و90 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية، بيانات الأغذية هي 130 كيلو لحوم مصنعة (سجق )، برجر، سوسيس، 80 كيلو دجاج طازج، 20 كيلو دجاج مطهي، 40 كيلو أرز مطهي، 30 كيلو مكرونة مطهية، و30 كيلو كبدة طازج، و10 كيلو كوردن بلو، و5 كيلو صوص أبيض، و10 كيلو عجينة طعمية، و5 كيلو كفتة، و25 كيلو أرز مطهي، و90 لتر زيت طعام محروق، و 60 كيلو أواني طعام، وتم سحب عدد 12 عينة للفحص وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 19 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وغلق 7 منشآت لوجود خطر داهم ولعدم وجود ترخيص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.