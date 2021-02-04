غلق وتشميع 28 مقرا للدروس الخصوصية وفض فرحين بالبحيرة والشرقية.. صور

البحيرة ناصر جودة - الشرقية إيمان مهنى

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية.

أسفر المرور بإدارة بندر كفر الدوار بالتنسيق مع الوحدة المحلية وإدارة الرقابة والمتابعة تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة التمليك وسيدى شحاتة والسناهرة وتم غلق وتشميع جميع المراكز التى تم المرور عليها وعددها 16 مركزا من قبل مجلس المدينة.

وبإدارة أبو حمص تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق زرزارة وأرض الإصلاح وجرار وتبين وجود مقار دروس خصوصية مغلقة عدا معلم لغة انجليزية وقد تم الغلق، وبإدارة كوم حمادة تم غلق وتشميع مركز لمعلم لغة فرنسية.

وبإدارة المحمودية غلق وتشميع مقرين، بإدارة بندر دمنهور تم المرور بنطاق أرض أدمون وبجوار الكوبرى العلوى وتم الغلق والتشميع لعدد 3 مراكز، وبإدارة الرحمانية تم غلق وتشميع مقر.

وفى الشرقية شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالتشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق، وأسفرت عن فض فرحين أحداهما بقرية أبو حسين والآخر بقرية الحصة وتم تفريق المواطنين، كما تمكنت الحملة من مصادرة 15 شيشة من مقهى مخالف بقرية طاهرة وأثناء مرور الحملة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا تم تغريم 15 مواطنا الغرامة المالية الفورية المقدرة بـ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية ، فضلاً عن غلق 3 محال تجارية تعمل بدون ترخيص قانونى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة مكبرة بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة، وأسفرت عن ضبط 31 شيشة من كافتريات مخالفة بقريتى صافور ومنشأة صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام إصحاب المقاهى بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ضد مقاهى مخالفة لتقديمها الشيشه للمترددين وتم مصادرة 30 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن غلق 4 مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينة وتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة مفاجئة على الطريق العام ههيا / الزقازيق للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامة المالية على 29 من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحمله للمرور على المقاهى والكافيتريات لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن مصادرة (15 ) شيشة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.