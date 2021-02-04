عضو عربي بالكنيست يتهم حكومة نتنياهو بالتواطؤ مع الجريمة في القطاع العربي بإسرائيل

كتب- هاشم الفخراني

أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاربة العنف في المجتمع العربي "هزيلة ولا تحارب العنف".

وقال الطيبي ، إن "هناك عنفا منتشرا في المجتمع العربي لكن هناك أيضا عنفا ضد المجتمع العربي".

وأضاف أن "المجتمع العربي لن ينسى أبدا ما هي أسباب انتشار العنف في المجتمع العربي وأهم هذه الأسباب هو العنف الممارس من قبل الحكومة على المجتمع العربي والتواطؤ مع الجريمة المنظمة".

وأشار النائب العربي إلى أن "هذه خطة هزيلة ولا تحارب العنف والجريمة المنظمة، وليس بهذه الخطة تقضي الحكومة الإسرائيلية على الجريمة والعنف المنتشر"، مضيفا أن "هذه فقط دعاية انتخابية كاذبة لرئيس الحكومة".

ولفت الطيبي إلى أن "رئيس الحكومة يتكلم حول المساواة للمجتمع العربي وفي نفس الوقت يعقد اتفاقيات لادخال العنصري ايتمار بن جفير للكنيست، الذي طالب بطرد العرب".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، عن تعيين قائد شرطة القدس السابق أهارون فرانكو، منسقا لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، واستعرض خطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مؤكدا أنه سيطرحها قريبا على الحكومة للمصادقة عليها.