طهران تندد بإدانة بلجيكا للدبلوماسى الإيرانى أسد الله أسدى بتهم الإرهاب

كتب أحمد عرفة

نددت السلطات الإيرانية بإدانة بلجيكا للدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي بتهم الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت المعارضة الإيرانية، أن الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا أسد الله أسدي كان على اتصال بمرشد الإخوان على خامنئي لتفجير تجمعنا فى باريس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المعارضة الإيرانية، إن الأدلة التي تدين الدبلوماسي الإيراني أسدي بالإرهاب قاطعة.

وفى وقت سابق بدأت محاكم أوروبا محاكمة عدد من عناصر إيران المتهمين في عمليات إرهابية في بعض العواصم الأوروبية، وأخرها محاكمة بلجيكا لخلية إيرانية يقودها دبلوماسي إيرانى متهمة بمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس.