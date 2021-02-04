

وأضاف أن هناك عدة طرق لإصابة أعضاء الإنسان، بما فيها إثارة خلل في تبادل الأكسجين وإصابات الأوعية الدموية والأعصاب في كل الأعضاء والأجهزة.

وأوضح أن الفيروس التاجي يبحث عن نقاط الضعف في جسم الإنسان ويصيبها.. ولا يتوقف مكان الإصابة على الفيروس فحسب بل وعلى الإنسان نفسه وأمراضه التي عانى منها في وقت سابق ولا يزال يعاني منها حاليا.