اليوم السابع
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صحة شمال سيناء تسجل "صفر" وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 04 فبراير 2021 05:47 م
صحة شمال سيناء تسجل "صفر" وفيات بكورونا خلال 24 ساعة الجيش الأبيض
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء صفر وفيات كورونا، وأعلنت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 2 حالة إيجابية وصفر وفيات وتسجيل شفاء 13 حالة من بين المصابين .

 

 

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وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 6 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و62 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن إجمالي إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 94 حالة حالة وفاه، 292 حالة ايجابية، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 1519 حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير حى الصفا بالعريش .

وأعلنت الوحدة فى بيانها، الانتها، من تغطية حى الصفا بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة، وتغطية محطات الصرف الصحي فى حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

ونفذ الحملات فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد والسيد السنوسي ومحمد شحاته وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن ونافذ عبده مسلم.

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .


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