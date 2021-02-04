"صحة المنوفية": تخطينا أزمة نقص الأكسجين بنجاح

المنوفية - محمود شاكر

التقى فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، قبل قليل، بالدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى إطار اللقاءات المستمرة التى يعقدها الفريق فى إطار الوصول إلى كل القطاعات للوقوف على كل الاحتياجات والتعرف على كل الرؤى والأفكار للنهوض بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش الفريق مع وكيل وزارة الصحة، العديد من المحاور والتى كان على رأسها الإنجازات التى تمت من خلال غرفة متابعة الأكسجين بالمنوفية، والتى كانت فكرة أعضاء البرنامج الرئاسى من شباب المنوفية، وما تم من تعاون كبير من أجل القضاء على أزمات الأكسجين التى شهدتها العديد من المستشفيات في المحافظات المختلفة مع حدة جائحة كورونا، حيث كانت غرفة متابعة الأكسجين بالمنوفية تقوم بمتابعة حالة الأكسجين بمستشفيات المنوفية على مدار الساعة وتوفير الأكسجين والتنسيق مع مصانع الأكسجين لمليء الأسطوانات والخزانات حتى يكون متوافر دائما حفاظا على المرضى، إلى أن تم تخطى تلك الأزمات بنجاح.

وجدير بالذكر أن غرفة متابعة الأكسجين تعمل حتى الآن برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمشاركة فاعلة من محمد موسى نائب المحافظ.

كما تطرق اللقاء إلى تطوير القطاع الصحى والوحدات الصحية فى قرى المحافظة وتذليل الصعوبات والمشكلات التى يواجهها قطاع الصحة بالمنوفية فى كل القطاعات المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل خدمة صحية مقدمة للمواطنين وبالأخص فى قرى مبادرة حياة كريمة والتى تضم مركزى أشمون والشهداء .

من جانبه، أعرب الدكتور فيصل جودة عن سعادته الغامرة بما شاهدة من أفكار وأطروحات فى مبادرة حياة كريمة والتى ستحقق حالة من الارتياح الشديد بين جميع المواطنين بمحافظة المنوفية، مؤكدا على أن المبادرة الرئاسية ستحقق أمال وطموحات شريحة كبيرة من المواطنين والتى كانوا يتمنوها.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والقطاعات المختلفة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلاً عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.