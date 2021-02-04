اليوم السابع
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شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها للتعامل مع الأمطار.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 06:30 م
شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها للتعامل مع الأمطار.. صور معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار
كتب أحمد حسن

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دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فور سقوط الأمطار علي مدن المحافظة بمعداتها بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة والأنفاق للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد صباح اليوم بكافة فروع الشركة، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ وتوقعات لسقوط الأمطار حتى مساء يوم الجمعة، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافه الأجهزة التنفيذية.

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (1)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (2)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (3)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (4)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (5)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (6)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (7)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

 

معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار (8)
معدات شركه مياه القليوبيه تنتشر فى شوارع المحافظه لشفط مياه الامطار

شركه مياه القليوبيه

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مياه الامطار

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