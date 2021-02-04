شئون البيئة بقنا تنظم ندوة عن إعادة تدوير سفير قصب السكر بفرشوط

قنا صابر سعيد

نظم جهاز شئون البيئة بقنا، اليوم الخميس، ندوة عن إعادة تدوير سفير قصب السكر بالتعاون مع مدرسة الزراعة بقنا، وذلك بمقر الوحدة الزراعية بقرية العسيرات بمدينة فرشوط.

وأوضح جهاز شئون البيئة، أن الندوة تأتي ضمن ندوات حملة التعافى الأخضر والاستفادة من المتبقيات الزراعية مع موسم حصاد قصب السكر، والاستفادة من سفير قصب السكر في إعادة التدوير وعدم الحرق، ذلك فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر والاحتفال بيوم البيئة الوطنى و قرى حياة كريمة، حضر الندوة، فاطمة الزهراء عايد، باحث بيئى بجهاز شئون البيئة بقنا، وشرقاوى على، مهندس الإرشاد الزراعي بإدارة فرشوط الزراعية، وعدد من كبار المزارعين.

وأشارت فاطمة الزهراء عايد، باحث بيئي، إلى دور وزارة البيئة فى الحد من التلوث وأضرار حرق سفير قصب السكر على الهواء والتربة، وكيفية الاستفادة من سفير قصب السكر فى إعادة التدوير من خلال الفرم وتحويله لعلف للمواشى لما له من عناصر مفيدة للمواشى، و طرق حقنها بالأمونيا والمولاس، أيضا طرق إنتاج السماد البلدى الكمبوست من سفير قصب السكر.