سقوط أمطار متوسطة بالسويس وانتظام حركة سير السيارات بالطرق

السويس- سيد نون

شهدت محافظة السويس سقوط أمطار متوسطة، يصاحبها نشاط للرياح خاصة بحى الجناين وطريق السويس – الإسماعيلية والضواحى الواقعة على أطراف المدينة.

وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على المناطق الصحراوية، والطرق الإقليمية شرق السويس ومنطقة جبل عتاقة، والتى تعرضت لأمطار شديدة لا سيما بمنطقة السخنة جنوب السويس ومنطقة جبل الجلالة البحرية بداية سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح العميد عمرو أنور، مدير إدارة المرور، أن الحركة المرورية على الطرق الداخلية تسير بشكل منتظم إذ لم تشكل الأمطار عائق للرؤية، والحالة مستقرة على الطرق الإقليمية التى تربط السويس بمحافظات القاهرة والبحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد بالأحياء والتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحى والدفع بسيارات الكسح لسحب أى تجمعات لمياه الأمطار فور تكونها خاصة بنهايات الشوارع وعلى جانبى الطرق الرئيسية داخل المدينة.