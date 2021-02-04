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سفير أمريكا للأمم المتحدة: بايدن سيسعى لإشراك الصين فى الحد من السلاح النووى

الخميس، 04 فبراير 2021 08:05 م
سفير أمريكا للأمم المتحدة: بايدن سيسعى لإشراك الصين فى الحد من السلاح النووى بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد روبرت وود، سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في جنيف ، أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر إلى تمديد أجل معاهدة "ستارت -3" مع روسيا من منظور أنه بداية لتشارك في قضايا إستراتيجية من بينها الحد من الأسلحة متعددة الأطراف.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في جنيف إلى مسعى جديد للحد من التسلح "يشمل المزيد من الأسلحة، وفي نهاية المطاف، المزيد من الدول".

وتابع سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في جنيف :ستسعى الولايات المتحدة أيضا إلى إشراك الصين في الحد من الأسلحة النووية وخفض المخاطر، مستطردا: يحدوني الأمل في أن تنضم الصين إلينا في هذا المسعى.

 

 

 


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