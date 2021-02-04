زراعة الشرقية تُنفذ مدرستين حقليتين عن زراعة محصولى القمح والفول

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الإساليب العلمية فى الزراعه لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتى بما يساهم فى زياده الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعيه من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.

و أشار المهندس على لاشين وكيل وزاره الزراعة إلى قيام إداره الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ مدرستين حقليتين عن زراعة محصولى القمح صنف جميزه 12 والفول البلدى صنف جيزه 716 بأحد الحقول الإرشادية التابعة لمشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيره بالتعاون مع منظمة الايكاردا ، فى حضور الأستاذة الدكتورة منال عبد الصمد رئيس الفريق العلمى للقمح بالمحافظة ، والأستاذ الدكتور إسماعيل أبو بكر النشاوى مدير محطة البحوث الزراعية بالاسماعيلية وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أضاف وكيل الوزاره أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة القمح والفول البلدى من رى وتسميد وعلامات نضج المحصول وطرق تفادى بعض المشكلات اثناء الزراعة، وتم فتح باب المناقشة والرد على اسئلة واستفسارات المزارعين.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعه فى تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الأساليب العلميه فى الزراعه وتحقيق أعلى انتاجية للمحاصيل الزراعية.