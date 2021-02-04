رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة.. طقس سيئ يضرب المنيا.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا، طقسا سيئا، من أمطار ورياح محملة بالأتربة والرمال والتى تتسبب فى إعاقة الرؤيا والحركة بالمجرى المائى نهر النيل وكذلك تعوق حركة مراكب الصيد والمعديات النيلية، وحذرت إدارة المرور السائقين من السرعات الزائدة خاصة على الطرق السريعة سواء الزراعى أو الصحراوى.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من طقس سيئ يضرب محافظات مصر ورياح محملة بالأتربة والرمال وطالبت المواطنين يتوخى الحذر.



الطقس السيئ يضرب المنيا



رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة