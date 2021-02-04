رفع درجة الاستعداد بمحافظة أسوان لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة طقس اليوم، وشملت الإجراءات استعداد رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة، واستعداد جميع الجهات المختصة لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

كما تعمل غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة أسوان على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ التدريب العملى المشترك صقر ( 68 ) خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الماضي وسبقه تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة فى 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافى أى أضرار للفرق المشاركة بالتدريب العملي .