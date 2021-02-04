رفع درجة الاستعداد بالأقصر تحسبا للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الاقصر، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وتقرير الأرصاد المرسل للادارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن، وذلك لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

من جانبه أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، أنه على كافة المواطنين ضرورة توخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظه وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة إنعدام الرؤية، وفي حال حدوث أى طارى الرجاء الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903.

وأضاف محسن الشامى، فى بيان صحفى، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جرى إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

كانت قد شهدت حالة الطقس بمحافظة الأقصر، مساء الأربعاء، هبوب رياح محملة بالأتربة فى مختلف أنحاء المحافظة، وسط توقعات بزيادة شدة الرياح خلال الساعات المقبلة، حيث رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفى السياق نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.