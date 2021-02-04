رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات الإسماعيلية لمواجهة الأمطار

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية، بعد تعرض المحافظة اليوم لسقوط أمطار شديدة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا أنه وجه باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأصدر محافظ الإسماعيلية، تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة شفط مياه الأمطار من الأماكن التى تراكمت بها، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات.

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حالة الطوارئ القصوى، وتم رفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة الإسماعيلية، بعد سقوط الأمطار بسبب التغير المفاجئ فى الأحوال الجوية.

وأكد عصمت استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار، وانتشار سيارات الشركة فى المناطق المؤهلة لتجمعات مياه الأمطار لسرعة سحبها، مشيرًا إلى أنه أجرى استعدادات استباقية لمواجهة أى مشاكل فى الشبكات والمحطات، حيث تم عمل خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة قبل سقوط الأمطار.