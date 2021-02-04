رئيس مغاغة يقرر استبدال وسيلة الانتقال بالحنطور لمنع إعاقة الحركة المرورية

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، برئاسة المهندس محمد سيد ليلة رئيس مجلس مدينة مغاغة عن استبدال وسائل النقل البطئ وفى مقدمتها الحناطير بوسائل نقل أخرى لمنع إعاقة الحركة المرورية على الطريق السريع مصر اسوان أو داخل المدينة.

وقال رئيس مجلس المدينة في بيان له، إن مشكلة الحناطير المنتشرة بالمدينة واحدة من أهم المشاكل التي نلمس تأثيرها يوميا والتي تتسبب في اعاقة الحركة المرورية وخنق مساحات الحركة بشوارع المدينة، ودائما ما يتم وضع حلول مؤقته على أمل الحل إلا أنها مستمرة حتى الآن.

وأشار أن الوحدة المحلية تقوم بعدد من الإجراءات للحد من المشكلة والبداية كانت اخلاء طريق مصر أسوان الزراعى وشارع الجمهورية من وجود الحناطير بشكل نهائي.

وأكد أنه سيتم مراقبة وحصر كل هذه النوعية من النقل البطئ وجدولة وجودها بالمدينة والطرق الرئيسية وسوف يتم تقييد وجودها بمواقع محددة لا يمكن مخالفتها وكذلك مراقبة سائقيها وأماكن تجمعهم وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مختلفة التعليمات.

وأوضح أن تلك الإجراءات مجرد بداية لمنع كل وسائل النقل البطيئة واستبدالها بأخرى تسهل الحركة والمرور وتحافظ على النسق العام للمدينة.

ولفت أن هناك عدة بدائل محل المناقشة وذلك للخروج من هذه المشكلة وتقليل نسبة المركبات العشوائية وتواجدها بمحيط المدينة حفاظا على الشكل الجمالي والحضاري لها.

يذكر أن مدينة مغاغة تضم عزبة الكيلو مكان منشأ الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى وان تواجد الحناطير يصيب حركة المرور الداخلية بالتكدس.