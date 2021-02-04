رئيس مدينة البياضية بالأقصر يشن حملة لرصد مخالفى الإجراءات الاحترازية

الأقصر - أحمد مرعى

صرح محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة، حيث قام بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء وكيل الادارة، بتنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع .

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم فى نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة وتم تحرير عدد 8 محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير 2 محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، وتم مصادرة 2 شيشة.

ورافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبد العال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات، كما أكد رئيس مدينة البياضية، على أصحاب المحال التجارية، والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

وكان قد افتتح وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، معرض للأسر المشاركة في برنامج التغيرات المناخية التابع لمنظمة الأمن الغذائي العالمى والعاملين بقرية البغدادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخاصة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات المطلوبة لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي، حيث تم تحديد موقع بقرية البغدادي لصالح إقامة معرض للأسر المشاركة وكذا الراغبين فى عرض منتجاتهن.