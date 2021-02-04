رئيس مدينة البياضية بالأقصر يشن حملة لرصد مخالفى الإجراءات الاحترازية

صرح محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة، حيث قام بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء وكيل الادارة، بتنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع .
وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم فى نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة وتم تحرير عدد 8 محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير 2 محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، وتم مصادرة 2 شيشة.
ورافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبد العال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات، كما أكد رئيس مدينة البياضية، على أصحاب المحال التجارية، والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.
وكان قد افتتح وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، معرض للأسر المشاركة في برنامج التغيرات المناخية التابع لمنظمة الأمن الغذائي العالمى والعاملين بقرية البغدادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخاصة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات المطلوبة لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي، حيث تم تحديد موقع بقرية البغدادي لصالح إقامة معرض للأسر المشاركة وكذا الراغبين فى عرض منتجاتهن.
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