رئيس حكومة لبنان: مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة

كتب سمير حسنى

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر بدون محاسبة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، تكليف وزير الداخلية بكشف ملابسات اغتيال لقمان سليم.

وأعلنت السلطات القضائية اللبنانية، بدء التحقيقات لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لقمان سليم.، وتفريغ كاميرا المراقبة المحيطة بالمنطقة التى عثر فيها على جثة "سليم".

من جانبه، أعرب يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عن بالغ حزنه لاغتيال الناشط لقمان سليم، مطالبا سلطات التحقيق باتخاذ أكثر الطرق شفافية وسرعة للوصول للنتائج المرجوة في هذا الصدد.

ووصفت شقيقة لقمان سليم اغتيال شقيقها بأنه "خسارة لكل لبنان ويعطي مثالاً خاطئاً للعالم".

واستنكر محمد فهمى وزير الداخلية اللبناني، واقعة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، واصفا الحادث بأنه "جريمة مروعة ومدانة".

ويعد "لقمان" من أبرز معارضي سياسات حزب الله فى لبنان.

وعثرت قوى الأمن اللبناني على جثة على الناشط المعارض لحزب الله "لقمان سليم" مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية.

وقالت مصادر إعلامية، إن سليم فقد ليلا ووجد مقتولا برصاصتين فى الرأس فجرا داخل سيارته جنوب لبنان.