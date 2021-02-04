رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا لوضع مقترح البرامج والكليات بالجامعة الأهلية

المنوفية- محمود شاكر

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعا لمناقشة ووضع تصور للبرامج والكليات التى سيتم افتتاحها بجامعة المنوفية الأهلية التى جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار موافقة رئيس الجمهورية وإدراجها ضمن الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال تعليم ليس هادف للربح.

ناقش مبارك خلال الاجتماع عدة مقترحات للبرامج والكليات التى سيتم افتتاحها بالجامعة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا على أن تكون المقترحات متنوعة فى تخصصاتها ومجالاتها، وأن تكون جاذبة للطلاب وتلبى احتياجاتهم ومواكبة لمتطلبات سوق العمل.

حضر الاجتماع نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات التمريض والحاسبات والمعلومات والطب والتجارة والزراعة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، ووكلاء كليات الهندسة الإلكترونية، الهندسة، العلوم، الصيدلة.