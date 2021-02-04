اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 04:38 م
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رئيس جامعة السويس يتفقد مستشفى تعليمي للجامعة

الخميس، 04 فبراير 2021 03:22 م
رئيس جامعة السويس يتفقد مستشفى تعليمي للجامعة رئيس جامعة السويس
السويس- سيد نون

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تفقد الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، منشآت مستشفى التعليمي لجامعة السويس، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على الإنجاز وفق الجدول الزمني المعد.

رافق دكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة ، وتابع الدكتور عبد العظيم الشرقاوى، معدلات سير العمل في إنشاءات مستشفى جامعة السويس واطمئن على معدلات الإنجاز وفق الجدول الزمني المعد.

واستمع "الشرقاوي" لشرح من الشعبة الهندسية للجيش الثالث الميداني وبيت الخبرة للاستشارات الهندسية يوضح اقتراب تشطيب الجزء الأول من المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة لاستقبال المرضى.

وقد صرح رئيس الجامعة أن هذا المشروع الضخم ما كان ليرى النور ويصل إلى هذا المستوى من الانجاز في هذا الوقت القياسي لولا الدعم المتواصل من الدولة للانتهاء منه لكي يدخل في منظومة الخدمات الصحية بمحافظة السويس والمحافظات المجاورة، ليضاف صرح جديد للمنظومة الصحية بمصرنا الحبيبة.


جامعة السويس

السويس

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