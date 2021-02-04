رئيس جامعة أسيوط يُعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

أسيوط هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تطوير أساليب التقويم بما يضمن تحقيق مبادئ الالتزام والانضباط وتحسين نظم و مخرجات التعليم بالجامعة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير المجالات العلمية والبحثية داخل كليات الجامعة وفتح آفاق جديدة لها ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتطوير أدائهم باعتبارهم أحد أهم أسس العملية التعليمية .

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن مركز القياس والتقويم بالجامعة يُعد أول مركز علمى متخصص فى إعداد وتصميم الأسئلة الإلكترونية للامتحانات وتدريب أعضاء هيئة التدريس عليها، وهو المشروع الذى يأتى بتمويل من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى بالتعاون مع الجامعة بميزانية تبلغ 2 ونصف مليون جنيه.

جاء ذلك تعقيباً على موافقة رئيس الجامعة على الاقتراح المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائباً عنه و بعضوية كلاً من الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد مصطفى حمد الأستاذ المساعد بكلية التربية مدير المركز والدكتور وليد عيد مصطفى مدرس بكلية التجارة ونائباً لمدير المركز والدكتور وجدى رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية والدكتورة مديحة حسنى درويش عميد كلية الطب البيطرى والدكتور خضر مخمير أبو زيد وكيل كلية التربية لشئون التعليم و الطلاب والدكتورة انتصار محمد يونس وكيل كلية التمريض لشئون التعليم و الطلاب ومحمود بخيت أمين عام الجامعة ورمضان توفيق بدوى مدير عام شئون التعليم والطلاب .