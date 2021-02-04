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رئيس الحكومة اللبنانى الأسبق يدين اغتيال الناشط لقمان سليم

الخميس، 04 فبراير 2021 05:05 م
رئيس الحكومة اللبنانى الأسبق يدين اغتيال الناشط لقمان سليم تمام سلام
كتب أحمد عرفة

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أدان رئيس الحكومة اللبناني الأسبق تمام سلام اغتيال الناشط لقمان سليم، والذى وقع اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، بدء التحقيقات لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لقمان سليم.، وتفريغ كاميرا المراقبة المحيطة بالمنطقة التى عثر فيها على جثة "سليم".

من جانبه، أعرب يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عن بالغ حزنه لاغتيال الناشط لقمان سليم، مطالبا سلطات التحقيق باتخاذ أكثر الطرق شفافية وسرعة للوصول للنتائج المرجوة في هذا الصدد.

ووصفت شقيقة لقمان سليم اغتيال شقيقها بأنه "خسارة لكل لبنان ويعطي مثالاً خاطئاً للعالم".


تمام سلام

لبنان

لقمان سليم

اغتيال معارض لبناني

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