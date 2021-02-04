رئيس الحكومة الإيطالى المكلف يكشف تحديات مواجهة كورونا فى البلاد

فاطمة شوقى

حدد رئيس الحكومة الإيطالى المكلف، ماريو دراجى، التحديات التي تواجه بلاده في "التغلب على الوباء واستكمال حملة التطعيم وتقديم الحلول لمشاكل المواطنين اليومية وإعادة إطلاق اقتصاد البلاد".

وفي إشارة إلى موارد صندوق التعافى الأوروبى المخصصة لإيطاليا خلال الست سنوات المقبلة (209 مليارات يورو في شكل مساعدات وقروض)، قال دراجى "لدينا موارد استثنائية من الاتحاد الأوروبي تحت تصرفنا، ولدينا فرصة لفعل الكثير لبلدنا، مع التركيز على الأجيال الشابة وتعزيز التماسك الاجتماعى"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وكان دراجى قد أعلن قبوله بـ"بتحفظ" تكليف رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بتشكيل حكومة جديدة بعد انهيار تحالف يسار-الوسط وسقوط حكومة جوزيبى كونتى، حيث يتعين عليه تخطي حاجز البرلمان في تصويت على الثقة بفريقه الحكومى.

وقال الحزب الديمقراطى الإيطالى على لسان أمينه العام نيكولا تزينجاريتى، إنه "مع تعيين ماريو دراجى، تبدأ مرحلة جديدة يمكن أن تقود البلاد للخروج من حالة عدم اليقين التي خلقتها أزمة غير مسؤولة وعبثية".

وأضاف تزينجاريتى "نحن على استعداد للمساهمة بأفكارنا أمام هذا التحدي، تحدي وقف الوباء، اكمال حملة التطعيم، لأجل نموذج إنمائي جديد قائم على الاستدامة البيئية والاجتماعية، الدفاع عن موقف إيطاليا القوي المؤيد لأوروبا وإعادة إطلاقه، وهو الأمر الذي استعدناه في الأشهر الأخيرة".

وأشار سكرتير الحزب الديمقراطي إلى “الحاجة إلى التركيز على مرحلة من الاستثمار والنمو، أصبحت ممكنة الآن مع موارد الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بالإدماج وبحقوق الناس، لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تحتاجها البلاد بشكل عاجل"، مضيفا "مرة أخرى، حان الوقت لريادتنا في وضع المحتويات اللازمة والرؤية الواضحة".

وخلص تزينجاريتى إلى القول، "يجب ألا نفقد قوة وإمكانات التحالف مع حركة خمس نجوم ومع تيار (أحرار ومتساوون)، المبني على المقترحات المشتركة حول مستقبل إيطاليا"، لافتا إلى أن أنه "لمعالجة هذه القضايا، سنطلب اجتماعًا مع حليفينا في الساعات القليلة القادمة".