دخول وخروج 24 سفينة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15273 طنا، تضم 2813 طن فوسفات و12460 طن يوريا .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52893 طنا، تضم 11000 طن ذرة و3400 طن قمح و13800 طن خردة و629 طن خشب زان و1884 طن ابلاكاش و13251 طن فول و4735 طن كلوريد ايثيلين و1378 طن كربونات الصوديوم و1375 طن كبريتات الصوديوم و1441 طن الواح حديد .

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 587 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( خرشوف وفاصوليا وبطاطس وبطاطا وقرنبيط وكرنب وبقدونس وطماطم ) وحاصلات زراعية ( كركدية وليمون وقرع عسل وبصل وفول وبردقوش وزيتون ) و فواكه ( برتقال وفراولة ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا وبلجيكا ومالطا وإنجلترا وباكستان وبنجلاديش وروسيا وأمريكا وهولندا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 819 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2168 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 45249 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 44333 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2713 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن شحن عدد 40 حاويه 20 قدم متجه إلى بنى سويف ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4445 شاحنة.