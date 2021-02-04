ختام الأسبوع الثالث لتلقى تعويضات السد العالى وخزان أسوان.. اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

تختتم لجان "تعويضات النوبة" بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، الأسبوع الثالث لتلقى طلبات التعويض من المستحقين الذين لم يسبق تعويضهم خلال بناء السد العالى وخزان أسوان، بعد أن فتحت اللجان أبوابها يوم 17 يناير الماضى.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة الثانية لتعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً إنشاء السد العالى، انطلقت لاستقبال نحو 5329 مواطنا.

وقال محافظ أسوان إنه استكمالاً للجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، بإجمالى 11 ألفا و500 مستحق، تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا، وجار استكمال باقى المستحقين.

وأشار إلى أن هناك 16 لجنة يبدأ عملها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، لاستقبال رغبات المواطنين، منها 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.