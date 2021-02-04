اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك" خشية الدعوات للعصيان المدني

الخميس، 04 فبراير 2021 07:00 ص
جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك" خشية الدعوات للعصيان المدني جيش ميانمار
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين الماضي.

ووفقاً لـ" روسيا اليوم "، أبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

واحتجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة، وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.

 

 

 


ميانمار

جيش ميانمار

أخبار ميانمار

ميانمار اليوم

الجيش في ميانمار

فيسبوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمين عام الأمم المتحدة يتعهد بحشد ضغط دولى لإفشال الانقلاب العسكري فى ميانمار

الخميس، 04 فبراير 2021 12:02 ص

فرنسا تقود تحركات أوروبا لفرض عقوبات على ميانمار.. الشرطة توجه اتهامات لزعيمة البلاد لمخالفات تتعلق بقانون الاستيراد.. ومظاهرات ترفض الانقلاب.. وباريس: التفكير على مستوى أوروبى بفرض إجراءات إضافية ضد ميانمار

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:30 م

الأمم المتحدة: الاتهامات ضد زعيمة ميانمار سو تشى تزيد من تقويض سيادة القانون

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:35 م

مجموعة الـ7 تدين انقلاب ميانمار وتطالب الجيش بالتراجع والإفراج عن المعتقلين

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:06 م

لودريان يطالب الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على ميانمار بعد الانقلاب

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:44 م

الصين تنفى مزاعم بدعمها لـ "الانقلاب" فى ميانمار.. وتؤكد بكين جارة صديقة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة