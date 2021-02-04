جو بايدن: نواجه التغير المناخى وكورونا والانتشار النووى

كتب أحمد عرفة

ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن كلمة داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكى، "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات، ويجب علينا مواجهة التغير المناخى وكورونا والانتشار النووى.

وأضاف الرئيس الأمريكى، "سنعود للانخراط في العالم لمواجهة التحديات الحالية، وعلينا العودة إلى مبدأ التعاون الدولي المشترك.

وأكمل جو بايدن، "سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون، وسيخرج الشعب الأمريكي من أزمته أكثر قوة.