جولة لمحافظ بنى سويف لمتابعة استعدادات المرافق لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، جولة تفقدية بشوارع المدينة العاصمة، لمتابعة الاستعدادات المنفذة للتعامل مع أية تداعيات لتقلبات الطقس المتوقعة، وذلك فى إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل تلك الأحداث.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد"فى الفترة من 4 إلى 6فبرابر الجارى".

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التى قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التى قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لسير عمل اللجان التى تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على الجاهزية لتداعيات تقلبات الطقس، بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات وإعداد دليل اتصال.

كما وجه المسئولين المعنين بمتابعة خطة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحى والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث تتم بصفة مستمرة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

فيما تواصل الوحدات المحلية جهودها لكسح مياه الأمطار الخفيفة التى تعرضت لها بعض الأماكن على مستوى المحافظة، حيث يتم كسح وشفط المياه أولا بأول من أماكن التجمعات، حيث يتم على الفور انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور.



محافظ بنى سويف يتابع الاستعداد للطقس السيئ



سيارات رفع المياه



المحافظ يتابع الاستعداد للطقس المتقلب