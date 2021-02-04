جنوب سيناء تساعد أسرة سيناوية فى الحصول على بطاقات الرقم القومى.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عائلة هليل عائلة من جنوب سيناء تنجح فى استخراج شهادات ميلاد مصرية وبطاقات رقم قومى بعد ثلاثين عاماً دون هوية.

يشار الي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد إلتقي بالأسرة عدة مرات ووجه جميع الجهات المعنية بسرعة إتخاذ الإجراءات لإستخراج جميع الأوراق الثبوتية لهم مقدماً كل الدعم لهم. وتم استخراج كافة الأوراق والمستندات الثبوتية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية مثلهم مثل أي مواطن مصري.

هليل نصر سالم، أحد أبناء قبيلة المزينة الراحل كان يعيش مع أسرته في مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء ويحمل ثلاث بطاقات ورقية مصرية صادرة من سجل مدني جنوب سيناء لم تواجه أسرته أي مشكلات إلا عند صدور بطاقة الرقم القومي، إذ رفضت الجهات إستخراج البطاقة إلى الشيخ وأسرته بحجة أن جده غير مثبت في الأوراق الرسمية، علما بأن البدو حتى وقت قريب لا يسجلون المواليد أو الوفيات حتى الزواج كان بدون قسيمة.

وعلى مدار 27 عاما وضعت عراقيل لا حصر لها أمام أبناء الشيخ هليل عيد وشقيقه سالم، وأفراد أسرتيهما البالغ عددهم نحو 30 شخصا، من أجل الحصول على أوراق رسمية تثبت هويتهم المصرية.

وأكد عيد هليل، أحد أبناء الشيخ أن الخطأ الكبير يرجع إلى عام 1995 حين طالب موظف السجلات الحكومية بأوراق خاصة من الأب قبل وفاته لبدء التسجيل الرسمي وتعود هذه الأوراق إلى عام 1914 وبالتالي لا يمكن تقديمها لعدم وجودها من الأساس في تلك الفترة.

منذ ذلك الحين والأسرة تعيش معاناة شاقة طوال السنوات الماضية والأبناء خارج المدارس لعدم إستطاعة الأسر تقديم أوراق رسمية، وآخرين بدون بطاقة هوية لـ 4 عائلات من أسرة الشيخ هليل .

وإستطر عيد هليل، خسرنا كل القضايا التي جري رفعها أمام عدة محاكم مصرية، 4 رؤساء لمصر لم ينصفونا في الحصول على هويتنا إلى أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار مساعدتنا، بعد محاولات شخصية من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مقدما الشكر إلى القيادة السياسية بعد أن تمكنوا من إستخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم.



أسرة الشيخ هليل بجنوب سيناء بعد الحصول على الجنسية (1)



أسرة الشيخ هليل بجنوب سيناء بعد الحصول على الجنسية (2)