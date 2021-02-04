جامعة أسوان تعلن استعدادها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول 20 فبراير

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم 20 فبراير المقبل.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن هناك خطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، أنه سيتم إعلان الجداول الامتحانية لكافة الكليات تباعا حتي يستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للأعمال الامتحانية، ومدي الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 م، حيث أن الجامعة لديها الإمكانيات التي يمكن من خلالها توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل علي تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل علي إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن الجامعة تسعى بقوة تجاه عقد الامتحانات بها إلكترونيًا، اعتبارا من العام القادم وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي، مؤكدا علي أهمية التحول الرقمي والعمل علي التزام الجامعة وحرصها الكامل لتنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات إلي تحويل الجامعات المصرية إلي جامعات ذكية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة أسوان تمتلك مقومات جيدة من حيث البنية التحتية التكنولوجية وتوافر شبكة الإنترنت التي تم رفع كفاءتها مؤخرا كما ان جامعة أسوان لديها منصة الإلكترونية موحدة للتعلم عن بعد وجاري الانتهاء من تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة بالإضافة إلي المعامل البحثية المجهزة والتي ظهرت ثمارها في تحقيق جامعة أسوان مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية الدولية وأن جامعة أسوان تعمل في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلي أنه جاري استعدادات جامعة أسوان لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من خلال تهيئة قاعات الدرس والمعامل البحثية بمختلف مقرات الجامعة بصحاري ومدينة أسوان الجديدة والمدن الجامعية، والعمل علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات ذات التعقيم الذاتي والقيام بأعمال الرش والتعقيم بصفة دورية للمنشآت التعليمة توافر أجهزة قياس الحرارة والتأكد من تطبيق هذه الإجراءات حرصاً علي سلامة الطلاب.

والوقوف علي مدي جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.