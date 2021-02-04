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تسلَّمت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، مساعدات من برنامج الأغذية العالمي، تمثلت في كميات من المستلزمات الطبية ووسائل الوقاية الفردية للعاملين بالصحة، وذلك في إطار دعم جهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة "كوفيد-"19.