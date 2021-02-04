وأكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، ورئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس والمغرب فاطمة سو سيديبي، خلال لقائهما بمقر الوزارة - بحسب بيان على موقع وزارة الصحة – حرصهما المشترك على مواصلة التعاون والشراكة في مجال دعم برامج الوقاية والسلامة الصحية.