توقعات جماهير الأهلي بقنا لمباراة الدحيل في كأس العالم للأندية.. فيديو

قنا صابر سعيد

توقع عدد من جماهير الأهلي والكرة المصرية نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري في مستهل المشوار بكأس العالم للأندية والتي ستلعب في السابعة والنصف علي استاد المدينة التعليمية بقطر.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب دام لـ8 سنوات منذ آخر مشاركة في عام 2013 والتي حصل فيها علي المركز السادس، وكان أفضل مركز حققه في عام 2006 وهو المركز الثالث في اليابان.

ورصد اليوم السابع توقعات جماهير الأهلي في محافظة قنا لنتيجة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي الدحيل القطري والتي تمنت فوز الأهلي وتحقيق نتيجة كبيرة في أول مشواره بمباريات كأس العالم للأندية.

توقع سعيد عثمان من مشجعي النادي الأهلي أن يحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف ولن تكون المباراة سهلة لتجهيزات الدحيل والصفقات التي عقدها قبل البطولة.

عبد بشير من مشجعي النادي الأهلي قال إن الأهلي سيحقق الفوز بهدفين لكهرباء وقفشة، وتنمى أحمد علي مشجع زملكاوي فوز الأهلي ممثل مصر في كأس العالم.