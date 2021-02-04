اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقعات جماهير الأهلي بقنا لمباراة الدحيل في كأس العالم للأندية.. فيديو

الخميس، 04 فبراير 2021 07:27 م
توقعات جماهير الأهلي بقنا لمباراة الدحيل في كأس العالم للأندية.. فيديو الاهلى
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع عدد من جماهير الأهلي والكرة المصرية نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري في مستهل المشوار بكأس العالم للأندية والتي ستلعب في السابعة والنصف علي استاد المدينة التعليمية بقطر.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب دام لـ8 سنوات منذ آخر مشاركة في عام 2013 والتي حصل فيها علي المركز السادس، وكان أفضل مركز حققه في عام 2006 وهو المركز الثالث في اليابان.

ورصد اليوم السابع توقعات جماهير الأهلي في محافظة قنا لنتيجة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي الدحيل القطري والتي تمنت فوز الأهلي وتحقيق نتيجة كبيرة في أول مشواره بمباريات كأس العالم للأندية.

توقع سعيد عثمان من مشجعي النادي الأهلي أن يحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف ولن تكون المباراة سهلة لتجهيزات الدحيل والصفقات التي عقدها قبل البطولة.

عبد بشير من مشجعي النادي الأهلي قال إن الأهلي سيحقق الفوز بهدفين لكهرباء وقفشة، وتنمى أحمد علي مشجع زملكاوي فوز الأهلي ممثل مصر في كأس العالم.


مباراة الأهلي

كأس العالم للأندية

الاهلي ضد الدحيل

مونديال الاندية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق كبير فريق عظيم.. جماهير الأهلى تستقبل اللاعبين بهتافات نارية "فيديو"

الخميس، 04 فبراير 2021 06:27 م

10 صور توثق تحرك الأهلي لاستاد المدينة التعليمية قبل مواجهة الدحيل

الخميس، 04 فبراير 2021 06:25 م

محطات الأهلي فى مونديال الأندية قبل المشاركة السادسة.. ظهور خافت بأول حضور في كأس العالم.. إنجاز تاريخي في التمثيل الثاني باليابان.. المركز الرابع بنسخة 2012.. والظروف الصعبة تحرمه من التألق في المغرب 2013

الخميس، 04 فبراير 2021 06:24 م

الأهلي يصل استاد المدينة التعليمية بقطر استعدادا لمباراة الدحيل

الخميس، 04 فبراير 2021 06:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة