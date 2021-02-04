وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 11 ألفا و729 فحصا، قد بلغ 4 ملايين و945 ألفا و385 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي، وأضاف البيان أنه تم تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8 آلاف و351 وفاة، كما تم تسجيل 742 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 452 ألفا و522 حالة.