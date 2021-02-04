تكليف الدكتورة كريمة حامد بتسير أعمال مديرية الشئون الصحية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كلفت وزارة الصحة والسكان الدكتورة كريمة محمد حامد مدير عام التفتيش الفني بوزارة الصحة والسكان للقيام بتسير أعمال مدير مديرية الشؤن الصحية بسوهاج، وذلك لمدة ثلاثة أشهر خلف للدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة الصحة السابق والذى أخلى طرفه أمس.

جاء القرار والذى حمل رقم 47 لسنة 2021 أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1079 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 243 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى القراريين الوزاريين رقمى 463 ،و751 لسنة 2020 قرر.

مادة 1 تكليف السيدة الدكتورة كريمة محمد حامد مدير عام التفتيش الفني بوزارة الصحة والسكان للقيام بتسير أعمال مدير مديرية الشؤن الصحية بسوهاج وذلك لمدة ثلاثة أشهر مادة 2 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من القرارات.