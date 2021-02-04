تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بـ68 قرية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

انتهت بمحافظ أسوان من جلسات الاستماع لمواطنى 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، وتهدف المبادرة لتحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس.

ويستعرض اليوم السابع تفاصيل تنفيذ المبادرة:

1- انتهت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة أسوان من عقد كافة جلسات الاستماع التى استهدفت مواطنى 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا بمركزى كوم أمبو وإدفو بواقع 9 مجالس قروية وتوابعهم بمركز كوم أمبو و11 مجلس قروى وتوابعة بمركز إدفو.

2- آخر هذه الجلسات شهدتها قرى البصيلية الوسطى والحجز بحرى وقبلى والقنان بإدفو

3- تم عرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

4- تزامن هذا مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى ضمن 53 مشروعا بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياه كريمة داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه.

5: تنفيذ المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.

6 - جار استكمال المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا .

7- جلسات الاستماع حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بقطاعات البنية التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية.

8- بدأ طرح 20 مشروعا بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان.