تعرف على لقمان سليم المعارض الشرس لحزب الله من دراسة الفلسفة للاغتيال بالسيارة

إيمان حنا

أثار اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم ، والذى عُرف بمعاضته الشرسة لحزب الله، استياء فى الأوساط السياسية بعد العثور عليه مقتولا برصاصة فى الرأس داخل سيارته في منطقة النبطية جنوب لبنان، وهى الجريمة التى وصفها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بـ" المروعة"، وقال إنه أجرى اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات الاغتيال.

فمن هو لقمان سليم ؟

ـ ناشط سياسى شيعى وهو مؤسس دار الجديد للنشر.

ـ كان يدير مركز "أمم للأبحاث والتوثيق" الذي تخصص في "تسجيل التاريخ اللبناني وتجميع تشكيلة متنوعة من الوثائق التاريخية والأعمال الفنية.



لقمان سليم مقتولا داخل سيارته

ـ معارض بشدة لسياسات حزب الله وسلاحه.

ـ تعرض سابقا لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار الحزب وحركة أمل.

ـ ولد في الضاحية الجنوبية لبيروت ودرس في فرنسا حيث حصل على شهادة في الفلسفة من جامعة السوربون.



اثناء نقل جثة سليم

ـ وتداول البعض بيانا كان قد نشره سليم في وقت سابق يقول فيه إنه تعرض للتهديد ويحمل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والرئيس نبيه بري مسؤولية سلامته وسلامة عائلته.

ـ عثر عليه مقتولا داخل سيارته بمنطقة النبطية جنوبى لبنان.





وكانت عائلة لقمان سليم أطلقت ، رسالة استغاثة، طالبة من يعرف عنه شيئا التواصل معها.