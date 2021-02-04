تطوير 54 قرية بزفتى بتكلفة 3 مليارات و80 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة" بالغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تأتى على رأس اهتمامات المحافظة بهدف تنفيذ خطط التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمواطنى تلك القرى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية.

كما أوضح أن اختيار مركز زفتى جاء ذلك بعد تطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت (نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز من إجمالى سكان المركز، نسبة القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، معدلات الأمية والأسر التى تعولها سيدات ونسب التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وغيرها من المرافق.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن تطوير 54 قرية و88 تابع بمركز زفتى، ويتولى جهاز تعمير الساحل الشمالى بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بتكلفة تقديرية 3 مليارات و80 مليون جنيه.

كما أنه سيتم إعداد نموذج موحد للمنشآت التى سيتم تنفيذها بكافة المحافظات مثل المدارس، مراكز الشباب، المنشآت الخدمية وغيرها للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمنى محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمركز.

وأصدر المحافظ قراراً بعمل مقر لوحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة الغربية، وتشكيل لجنة من المهندسة نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذ عبد الوهاب الحضرى عضو المكتب الفنى للمحافظ وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وقد قامت اللجنة بجولات متعددة ومستمرة بمركز زفتى لتعزيز التواصل مع جميع الفئات من المواطنين ورصد احتياجاتهم ثم رفعها للجهات المتخصصة لدراسة إمكانية وآلية إدماجها فى الخطة التنفيذية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية برصد الاحتياجات الفعلية لأهالى القرى.

وأوضح محافظ الغربية أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة تنمية متكاملة للقرى من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة الخدمات الموجودة من (الكهرباء، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، التعليم، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الخدمات الزراعية، الخدمات البيطرية، مشروعات البنية التحتية، البريد، رصف الطرق)، إلى جانب خلق فرص عمل تضمن تنوع مصادر الدخل لسكان هذه القرى للاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية.

وأضاف المحافظ أن قرى المراكز الأخرى سوف يتم إدراجها فى المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية طبقاً للمعايير والأولويات الموضوعة لاختيار القرى ذات الأولوية بالتطوير.