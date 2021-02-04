تشميع 16 سنتر تعليمى ومصادرة لحوم وسردين فاسد بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى حمله مكبرة بنطاق مركز كفر الدوار.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

أسفرت الحملة بعد المرور على مراكز الدروس الخصوصية عن غلق وتشميع 16 سنتر تعليمى بدائره المركز بمنطقه سيدى شحاته والسناهره والتمليك.

وبالمرور على محلات بيع الأغذية والأسواق ومحلات الجزارة والمصانع تم مصادرة 35 كيلو لحوم مذبوحه خارج المجزر وبدون أختام، و 600 كيلو سردين داخل ثلاجه تبريد غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مصنع شيكولاته بدون سجل صناعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم غلق 4 مقاهى ومصادرة 120 شيشه لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، كما تم مصادرة 100 كرسى إشغال طريق ولوحة إعلانات مخالفة.

وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإدارى مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.