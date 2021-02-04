اليوم السابع
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تخصيص أكثر من 2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لليمن

الخميس، 04 فبراير 2021 07:00 ص
تخصيص أكثر من 2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لليمن لقاح كورونا
(وكالات)

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أعلن التحالف العالمي للقاحات، تخصيص أكثر من مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لليمن، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونشر التحالف على موقعه لائحة الدول التي ستتلقى اللقاحات والكمية المخصصة لها ضمن مبادرة كوفاكس المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة الدول الفقيرة، خصصت 2.316.000  جرعة لقاح لليمن.

وحسب لائحة الدول المستفيدة من المبادرة التي نشرت، ستتلقى الهند ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا والبرازيل وبنجلادش، أكبر كمية من اللقاحات في النصف الأول من العام الحالي.

ويشترك في قيادة المبادرة كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

ووفق بيان مبادرة كوفاكس، "توفر توقعات التوزيع المؤقتة معلومات عن التوافر المبكر المتوقع لجرعات لقاح بيونتيك وفايزر في الربع الأول من عام 2021، ولقاح اكسفورد وأسترازينيكا في النصف الأول من العام".

وتسعى المبادرة إلى توفير جرعات من اللقاح لما لا يقل عن 20% من سكان البلدان البالغة 145 دولة بحلول نهاية عام 2021، وسيتم توزيع ما يقارب 337.2 مليون جرعة بصورة إجمالية، ستمكن من تلقيح 3.3% من سكان تلك الدول، مع التركيز على الأكثر عرضة للمرض وأعضاء الفرق الطبية.

وسجلت الحكومة اليمنية الشرعية في مناطق سيطرتها حتى مساء الأربعاء، 2123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" منها 615 حالة وفاة و1428 تعافي.

 

 

 


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