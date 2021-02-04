اليوم السابع
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تحرير 9 محاضر و 7 إنذارات لمخالفات ترخيص عمل وتأمينات بمرسى مطروح

الخميس، 04 فبراير 2021 12:35 م
تحرير 9 محاضر و 7 إنذارات لمخالفات ترخيص عمل وتأمينات بمرسى مطروح جانب من الحملات
مطروح حسن مشالى

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نظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح وبمشاركة كل من الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق، ومديرية التموين والقوى العاملة، والحماية المدنية، وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح، وإدارة البيئة حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة المعروض والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي .

وذلك إستمرارا لمتابعة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف  المرور الدوري وإحكام الرقابة على المطاعم ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضرمتنوعة ما بين شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم النظافة، وتحرير 7 إنذارات لمخالفات ترخيص عمل وتأمينات اجتماعية، وإعدام 31 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى،  مع متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين رواد الكافيهات والمطاعم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

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